Bijzonder: Duizenden zeesterren aangespoeld op strand van Maasvlakte

Update/Video Bewoner zwaarge­wond na uitslaande brand in woning in Rotterdam-Schiebroek

11:57 In een portiekwoning aan de Peppelweg in Rotterdam-Schiebroek heeft vroeg een uitslaande brand gewoed. Hierdoor was ook een explosie in de woning, waarbij de ruiten sneuvelden. De bewoner is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.