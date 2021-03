Bijzonder! Sinfonia Rotterdam vertolkt de Eurovisie-tune in de Laurenskerk

Een cadeautje aan Rotterdam en het ESF-publiek, zo noemt de Sinfonia-baas het zelf. ,,We zijn een dynamisch orkest en spelen een concert in de Laurenskerk. Wat zou er dan mooier zijn om de originele uitvoering van Te Deum aan het songfestival te schenken? Als cultureel presentje.’’



En zo geschiedde. Na een oefensessie ’s ochtends gingen ’s middags – met de 35 muzikanten geheel in gala-outfit gestoken – de strijkstokken over de snaren, zij aan zij met het kordaat klinkende koper. Wanneer de songfestivalfans de uitvoering kunnen zien en horen, is nog even de vraag. ,,Dat zou bijvoorbeeld kunnen op grote schermen in de stad, maar de vraag is of dat al mogelijk is in mei. Op televisie is natuurlijk ook een optie.’’