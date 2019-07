Bijzonder tafereeltje: ‘poes’ die zich over kittens ontfermt blijkt toch een kater

Een bijzonder tafereeltje bij de Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Vanmorgen bleek dat de ‘moederpoes’ die zich ontfermde over de gevonden kittens, helemaal geen poes is maar een gecastreerde kater. ,,Dat is uniek’’, zegt Ineke Jochims van de stichting.

Daar zaten ze met zijn viertjes dinsdagavond. In een konijnenkooi. De diertjes werden achtergelaten bij een afvalcontainer in Rotterdam. Drie (wat oudere) kittens én een volwassen kat, die de kleintjes met liefde verzorgde. Pootjes om ze heen, een flinke wasbeurt. Alles wat gepaard gaat met een flinke portie moederliefde. Maar vanmorgen bij de dierenarts bleek de ‘moederpoes’ een kater te zijn.

Best ongewoon, want normaliter voedt een poes haar kittens alleen op. De katers maken zich meestal uit de voeten. Het gezinnetje zou ook wel érg groot worden, met verschillende heren des huizes: een poes wordt vaak door meerdere katers bevrucht. Dat deze kater zich zo ontfermde over de kittens is dus opmerkelijk.

Mannelijke kant

,,Dit doen katers inderdaad niet vaak’’, zegt stadsecoloog André De Baerdemaeker. ,,Maar doordat hij gecastreerd is, misschien al op jonge leeftijd, kan het zijn dat hij zijn agressieve mannelijke kant niet heeft ontwikkeld.’’ Hij legt uit dat huiskatten best sociale dieren zijn, maar dat ze een complex sociaal netwerk hebben. ,,Ik ken dit specifieke geval niet, maar misschien is hij gewoon lief voor de kittens en verder niets.’’

Ineke Jochims was in elk geval behoorlijk verrast toen bleek dat de vrij schuwe kat een mannetje bleek te zijn. ,,Hij heeft de verzorging gewoon overgenomen. Heel bijzonder om te zien.’’ De gedumpte dieren zaten vanmorgen nog flink onder de vlooien, maar na een bezoekje aan de dierenarts gaat het beter met ze.

Quote Hij heeft de verzorging gewoon overgeno­men, heel bijzonder om te zien

De laatste maanden komen er vaker berichten naar buiten over gedumpte katten in Rotterdam. ,,Het zijn er aardig wat achter elkaar, maar dat is toeval.’’ Jochims ziet daarin geen stijgende lijn. Ze zegt op zoek te gaan naar mensen die de katten willen adopteren. Vorige maand waren er zoveel mensen die een katje in huis wilden nemen, dat er zelfs een wachtlijst was. Nu staat het stil omdat de vakantie is aangebroken. ,,We hopen een goed thuis voor ze te vinden.’’

Een dier adopteren kan via de website van de stichting.

Volledig scherm Het viertal werd gevonden in een konijnenhok. De kittens, van een maand of 3, werden door de kater verzorgd. © Stichting Zwerfkatten Rijnmond

Volledig scherm Tot grote verbazing van de stichting bleek ‘moederpoes’ een gecastreerde kater te zijn. © Stichting Zwerfkatten Rijnmond