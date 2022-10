Bijzondere opdracht in de Rotterdamse haven: casco-schip van 1800 ton veilig in het water krijgen

Janick Rozema is als project engineer van Bonn en Mees verantwoordelijk voor het maken van het hijsplan. ,,In het midden staan de drie grootste schepen, daarvoor hebben we vier drijvende bokken nodig. De zwaarste weegt zo’n 1800 ton, heeft een lengte van 135 meter en is 17,5 meter breed.’’

Machtig gevoel

Machtig noemt Rozema het als een casco aan de kabels in de lucht hangt. ,,Dat is nog steeds bijzonder. Het is de derde keer dit jaar dat we zo’n opdracht uitvoeren, één daarvan was net zo omvangrijk als deze. We zijn ons ervan bewust dat we met serieus werk bezig zijn, maar bokkenschippers (de kraanbestuurders, red.) zijn specialisten.’’