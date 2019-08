Bijzondere storing: lift naar Den Haag CS werkt niet

Het foutje werd opgemerkt door een alerte gebruiker. Hij meldde dat via de berichtensite aan het webcareteam, een ploeg medewerkers van de RET die op internet actief zoeken naar reacties en klachten over het bedrijf. De RET kan blijkens de reactie wel lachen om het foutje. ,,Dat is zeker een bijzonder alternatief’’, schrijft een medewerkster, om eraan toe te voegen dat de tekst gaat worden aangepast.

In de toekomst is reizen met de lift naar Den Haag misschien wel mogelijk. Rotterdam is in beeld als een internationaal testcentrum op het gebied van verkeer, waar mogelijk tests gaan worden gefaciliteerd voor de hyperloop. Dat is een soort horizontale lift waarmee reizigers supersnel van de ene stad naar de andere kunnen worden getransporteerd.