'Binnen enkele weken akkoord over extra camera's in de haven'

Het cameraproject is een maatregel tegen de groeiende drugssmokkel. Vorig jaar is 13.000 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven, een record. Het vorige recordjaar was 2013 met 9.800 kilo. De schattingen omtrent het aantal onderschepte drugstransporten lopen uiteen, van één op de tien tot één op de vijf.



Het plaatsen van de camera's is vertraagd door discussie over de financiering ervan. Afgesproken is de kosten, zo'n 7 miljoen euro voor de plaatsing en nog eens enkele miljoenen voor het beheer, te verdelen over de gemeente Rotterdam, de douane, de politie, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. De laatste twee zijn de beheerder van de haven en koepelorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven.