Binnen tien jaar verdwijnt één op de drie winkels in Rotterdam door onlineverkoop

Veilig­heids­des­kun­di­ge over songfesti­val: ‘Gastvrij­heid moet je basis zijn’

20:46 Regeren is vooruitzien. Maar een feestje bouwen is ook vooruitzien. Dus bij zo’n mega-partijtje als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam is een messcherpe risicoanalyse vóóraf cruciaal, zegt Frank Wijnveld (50), expert op het gebied van evenementenveiligheid. ,,Zodat je elk denkbaar scenario in de vingers hebt. Voor grote drukte, maar óók voor het geval er iemand op straat met een kapmes loopt te zwaaien.’’