Bizar dat een malafide verhuurder kan blijven doorgaan

45 miljoen illegale sigaretten gevonden bij inval in loods Ou­de-Ton­ge

16 april De Fiod (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft donderdag in samenwerking met de politie, douane en gemeente 45 miljoen illegale sigaretten, 930 hennepplanten en chemicaliën in beslag genomen. Dit gebeurde in een loods aan de Capelleweg in Oude-Tonge. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, meldt een woordvoerder van de Fiod vrijdag.