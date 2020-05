Bizar ongeluk nadat jongen (11) getrokken kies laat zien aan moeder achter het stuur

Column Een stoot op de vuvuzela als ultieme aanmoedi­ging voor de helden van de zorg

11:00 Op de kop af tien jaar geleden vroeg mijn toenmalige chef Eefje Oomen of ik het leuk zou vinden om een poosje columns te gaan schrijven. Als stand-in voor Hugo Borst, die een tijdje afwezig zou zijn in verband met het WK-voetbal in Zuid-Afrika. ,,Volgens mij kun jij dat wel’’, sprak ze monter, dus ik aan de slag. M’n eerste persoonlijke pennenvucht verscheen op 17 juni 2010.