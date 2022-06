Bizarre beelden: brug gaat open terwijl er nog auto’s op staan

Sprong in het diepe levert handbal­ster Marit Buckers landstitel op: ‘Het is een droom en niet te bevatten’

Een jaar geleden besloot Marit Buckers haar droom achterna te jagen. Na even wikken en wegen sprong de 19-jarige Vlaardingse in het diepe door eerstedivisionist VELO in te ruilen voor een avontuur in de eredivisie. Ze verhuisde naar Limburg en werd met HandbaL Venlo landskampioen. ,,Ik had geen idee dat ik in een kampioenswaardig team terecht zou komen. Het is echt een droom.”

