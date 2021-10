Bleiswijk trilt na van geweldsuitbarsting op klaarlichte dag: ‘Die man werd met zóveel geweld in auto gesleurd’

Dodelijke steekpar­tij Bleiswijk: ‘Je hoorde dat ze aan het vechten waren, maar opeens was het stil’

30 september Bij een steekpartij in Bleiswijk is donderdag een 39-jarige man uit Beverwijk om het leven gekomen in de Jan van der Heydenstraat. De man werd op klaarlichte dag neergestoken. Eerder op de dag was er een fikse ruzie in de IJsvogellaan. Of dat verband houdt, is nog onduidelijk.