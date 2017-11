'Blij als mensen mijn etsen kennen'

De Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn is een bekende etser en tekenaar. Maar ook Anton Pieck, bij velen bekend van zijn sprookjesbos in de Efteling, maakte etsen. Ruben Kuipers heeft maar liefst vijf van Piecks werken thuis aan de muur hangen. De Rotterdammer is een fervent kunstliefhebber en verzamelaar. In het dagelijks leven is hij bouwkundig ingenieur, maar sinds een jaar ook hobby-etser.

Al van jongs af aan houdt Kuipers veel van tekenen. Om die reden kiest hij als eindexamenvak vwo aan het Emauscollege in Rotterdam voor het vak tekenen. Zijn leraar spoorde hem aan om als eindopdracht een ets te maken. Het is dit moment, op 19-jarige leeftijd, waarop het eerste zaadje voor de liefde voor etsen wordt geplant.

Tijdens een vakantie vorig jaar in Londen groeit het zaadje uit tot een plantje. ,,Ik zag een straatverkoopster etsen verkopen van de Big Ben en ze verkocht ze voor een mooi bedrag. Toen dacht ik: dat kan ik ook'', vertelt Kuipers, die ook gek is op gebouwen. Via internet schaft hij een kleine, betaalbare etspers aan en alle andere benodigde materialen voor de eeuwenoude tekenkunst.

Euromast

De allereerste ets die hij maakt, is eentje van de Euromast. Kuipers pakt zijn allereerste ontwerp erbij. Een tikkeltje ontevreden kijkt hij naar de zwart-wit ets. De Euromast staat een klein beetje scheef en sommige fijne zwarte lijntjes zijn een beetje vaag. ,,Het is de eerste, niet de mooiste. Maar ik zal deze nooit verkopen.''

Hij wijst op de initialen RK die verkeerd om op de ets staan. ,,Toen had ik nog niet door dat je alles in spiegelbeeld moet tekenen op de zinkplaat'', vertelt hij met een glimlach.

Het tekenen van de Rotterdamse iconen is een ontzettend priegelwerkje. Ook het insmeren van de inkt en het schoonvegen van de zinkplaat vereist precisie, maar Kuipers maak je dolgelukkig met dit werk dat nu nog zijn hobby is.

,,Ik heb pas een ets verkocht, maar een galerie in Delft heeft ook interesse om mijn werk te verkopen vanwege de etsen die ik heb gemaakt van gebouwen in Delft.'' Want Kuipers droomt groter dan Rotterdam. Trots toont hij zijn ets van het Rijksmuseum in Amsterdam. ,,Als Rotterdammer wil je ook bekend worden in Amsterdam. De wereld is groter dan Rotterdam.''

Atelier

Maar zijn droom is nu vooral om een zaak te vinden in zijn thuisstad waar ze zijn etsen willen verkopen. ,,Als mensen mijn werk kennen, ben ik blij. Ik hoef er niet per se van rond te komen.'' Stapels etsen liggen al klaar voor de verkoop. Ze zijn allemaal gemaakt aan de eetkamertafel in de woonkamer. ,,Mijn vrouw is er niet altijd blij mee. De inkt stinkt namelijk nogal.''

Een eigen atelier en een grotere etspers staan dan ook hoog op het verlanglijstje. Zijn blik glijdt over de stapels etsen. Er moeten er wat hem betreft nog veel meer bijkomen, waaronder etsen van Rotterdam Centraal en de Erasmusbrug. Een ets van Kuipers' hand kost nu nog 10 euro. ,,Ik maak betaalbare kunst.''