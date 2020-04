Blijdorp breekt records: vier ringstaartmaki’s geboren in één week

videoHet kan niet op met de beschuit met muisjes in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp. Vooral bij de ringstaartmaki’s is het volop prijs: in één week tijd zagen vier jonkies het levenslicht in het Madagaskargedeelte bij het Oceanium.

Maki Ketaka werd op vrijdag 20 maart als eerste moeder, gevolgd door Kyra (27 maart), Kely (31 maart) en Kanto (1 april). De vader van alle jongen is Leo, de enige volwassen man in de groep.



Hij kwam vorig jaar in juli over uit Amersfoort. ,,Na aankomst hield hij zich eerst wat gedeisd, maar gaandeweg werden de vrouwtjes toeschietelijker’’, vertelt woordvoerster Constance Alderlieste. ,,Daarop zag hij zijn kans schoon, met deze vier jongen als resultaat. Alle jongen maken het goed, het geslacht is nog niet bekend.’’



Quote Alle jongen maken het goed, het geslacht is nog niet bekend Constance Alderlieste Na de geboorte houden de jonkies zich vast aan de buik van hun moeder. Na een week of twee verhuizen ze naar haar rug, totdat ze op eigen benen kunnen staan. De hele groep zorgt voor de jongen, die ook door andere vrouwtjes gedragen worden. De zoogtijd duurt zo’n tien weken.

Verhuizen

,,De vrouwen zoeken geregeld samen het lentezonnetje op’’, luidt de uitleg. ,,Ze zonnebaden met hun buik naar de zon en spreiden hun armen. Moeders, dochters en nichten blijven altijd bij elkaar in een groep. Mannetjes verhuizen regelmatig of hangen om de vrouwtjes heen. Ze worden namelijk niet altijd geduld door de bazige vrouwtjes.’’



Ringstaartmaki’s komen uit Madagaskar en worden daar bedreigd. De menselijke bevolking groeit er razendsnel en daardoor komen de dieren meer en meer in de knel. Diergaarde Blijdorp steunt het project Madagasikara Voakajy, dat zich inzet om de unieke variatie van dieren en planten op het eiland te behouden.

Gesloten

In Blijdorp leven de ringstaarten in een doorloopverblijf, in de sfeer van Madagaskar. Het verblijf is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden van Blijdorp. Momenteel is Diergaarde Blijdorp voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus. Bezoekers worden online op de hoogte gehouden met vlogs en de serie #OndertussenInBlijdorp.