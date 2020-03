Blijdorp pompt 100 miljoen in Rotterdamse dierentuin: Bokito gaat verhuizen

VideoDiergaarde Blijdorp wil de komende 10 jaar uitgroeien tot een ‘dierentuin van wereldklasse’. Daarvoor wordt zo’n 100 miljoen euro geïnvesteerd in onder ander een drastische uitbreiding van het buitenverblijf van de olifanten en een nieuw onderkomen voor gorilla Bokito en zijn familie. Kers op de taart is de restauratie van de monumentale Rivièrahal.

Volledig scherm De Rivièrahal na de restauratie. Weer helemaal spic en span. © Diergaarde Blijdorp Met het Masterplan 2030, dat vandaag wordt gepresenteerd, wil de Rotterdamse attractie het bezoekersaantal laten stijgen tot boven de 2 miljoen. Alle 21 rijksmonumenten moeten over een decennium zijn gerestaureerd of een nieuwe bestemming hebben gekregen. Inclusief het meesterwerk van ‘huisarchitect’ Sybold van Ravesteyn: de Rivièrahal.



,,Dit centrale bouwwerk krijgt haar oorspronkelijke bestemming terug als Rotterdamse ontmoetingsplek, bijvoorbeeld met horeca- en tentoonstellingsfaciliteiten’’, meldt directeur Erik Zevenbergen. ,,De restauratie is omvangrijk en vergt uiterste inspanningen op het gebied van middelen, vakmanschap en ondernemerschap.’’





Meest in het oog springt de verhuizing van de gorillagroep, aangevoerd door de beroemde zilverrug Bokito. Die verkast waarschijnlijk nog vóór 2025 naar een modern onderkomen aan de zuidkant van het gebied. De nieuwe thuishaven van deze apen wordt duurzaam en gekoppeld aan een ruim en bosrijk buitengebied.

Bullengroep

Ook de olifanten staan voor veranderingen. Hun buitenverblijf wordt fiks vergroot in de richting van de bongoweide met behulp van ‘oliducten’ – ofwel olifantenbruggen – over het pad. In een volgende fase krijgen de dikhuiden er nóg meer ruimte bij, met plaats voor een speciale bullengroep.

Quote Met de natuur gaat het niet goed. Wij willen het verschil maken Erik Zevenbergen De eerste fase van de restauratie van de Rivièrahal start al in 2021 en bestaat uit de herinrichting van de Victoriaserre. ,,De botanische invulling met de reuzenwaterlelie Victoria amazonica in de centrale vijver blijft de basis’’, zo wordt benadrukt. Deze zomer wordt het voorplein naast de historische ingang heringericht en komt er een net over het flamingoverblijf.



In de loop van dit jaar wordt ook begonnen met de restauratie en omvorming van de bergdierenrots (ook een rijksmonument) naar een Himalayagebied voor de kleine panda’s. Tegelijkertijd wordt er in het Oceanium gewerkt aan het project ‘Eilandhoppen’. Dit omvat een nieuw tropisch gedeelte voor endemische eilanddieren van Madagaskar, Komodo en Galapagos.

Het thema van het Masterplan is ‘Natuurlijk in Blijdorp’. Zevenbergen: ,,Met de natuur in de wereld gaat het niet goed. Onze dierentuin is in de positie om daar, samen met onze omgeving, wezenlijk iets aan te kunnen veranderen. We willen echt het verschil maken.”

Dat doet Blijdorp met hoogwaardig onderzoek, brede educatie en cruciale fokprogramma’s. In 2030 wil Blijdorp een vooraanstaande rol spelen in de wereld op het gebied van natuurbehoud en dierenwelzijn en een substantiële bijdrage leveren aan behoud en herstel van biodiversiteit. Door reservepopulaties van bedreigde diersoorten te behouden kunnen deze in de toekomst, indien de omstandigheden dit mogelijk maken, weer uitgezet worden in het wild.

Ambassadeurs

Quote Blijdorp wil mensen dichter bij de natuur brengen Erik Zevenbergen ,,Diergaarde Blijdorp wil ook met bijzondere ontmoetingen en verhalen meer mensen dichter bij de natuur te brengen. Digitaal en fysiek. We willen bezoekers betrekken en tot ambassadeurs maken voor natuurbehoud. Immers, alleen als je ergens van houdt, kun je er goed voor zorgen.”



Blijdorp is een Rotterdams icoon met een geschiedenis van 163 jaar, maar levenslustiger dan ooit. Het Masterplan 2030 laat zien dat Diergaarde Blijdorp daadwerkelijk een substantiële bijdrage wil en kan leveren aan behoud van de natuur, benadrukt Zevenbergen.

,,Maar dat kan en wil Blijdorp niet alleen’’, zegt hij. ,,We zorgen voor een gezonde, duurzame bedrijfsvoering, waardoor we veel plannen uit eigen middelen kunnen financieren. Maar we hebben ook samenwerking en hulp van onze omgeving nodig. We willen graag krachten bundelen met partners, gemeente en overheid maar ook bezoekers, natuurbehoudsorganisaties, Vrienden van Blijdorp, vrijwilligers en fans.”

Volledig scherm De Victoriaserre. Ook die wordt weer helemaal in oude luister hersteld. © Diergaarde Blijdorp