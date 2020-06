Blijdorp rouwt: giraffehengst Banio onverwachts overleden

Banio werd in 2007 geboren in het Tsjechische safaripark Dvůr Králové. In juni 2009 kwam hij naar Blijdorp om de nieuwe fokman te worden van de giraffengroep. Hij had volgens de Rotterdamse dierentuin een rustig karakter en was prettig in de omgang, maar als fokhengst liet hij zich wel degelijk gelden. In totaal kreeg hij zestien nakomelingen, die allemaal in Rotterdam zijn geboren.