Blijdorp sluit restaurants om coronapas, maar voor een sanitaire stop hoef je niet de bosjes in

,,We hebben gelukkig heel veel afhaallocaties en buitenterrassen’’, zegt Alderlieste. ,,Er blijven voldoende mogelijkheden in Blijdorp om wat te eten en te drinken, want dat hoort er natuurlijk bij als je een dagje naar de dierentuin gaat. We denken dat we met onze afhaalpunten door de hele tuin de mensen goed kunnen bedienen en we voorkomen extra handelingen bij de binnenhoreca. Dus dat is best goed geregeld zo.’’



Wie een sanitaire stop moet maken, hoeft niet de bosjes in te duiken. De toiletten zijn gewoon open, aldus de zegsvrouw. Dat bezoekers nog moeten reserveren voor een visite aan de uitgebreide collectie van Blijdorp, heeft te maken met de spreiding van de mensen over één dag. ,,We willen voorkomen dat iedereen tegelijk komt en houden zo ook rekening met een goede bezoekersbeleving. Ook kunnen we zo de inzet van het personeel beter plannen.’’