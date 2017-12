Blijdorpbaas zit helemaal niet te wachten op reuzenpanda

Rotterdam van toen Raadplaat: Wie kent het ware verhaal achter dit blitse winkeltje?

11:31 Wat voor chique bedoening is dit? Een winkeltje met een hartelijke verkoopster die heel wat spulletjes aanprijst. Maar waar is dit? Wat wordt hier verkocht? En wie is die perfect gekapte klant eigenlijk? Heeft u hier zelf weleens door het aanbod gestruind? En, dat vooral: staat het gebouw waarin dit winkeltje een plekje had er nog? Deel uw herinneringen met ons, maak ons deelgenoot van uw anekdotes en terugblikken!