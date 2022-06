Blijdschap én tranen bij finish Roparun: ‘Vrouw met uitgevallen haren keek naar ons. Dat raakt me écht’

Made in 010 Priegelen met treintjes of vliegtui­gen bouwen: deze modelbouw­spe­ci­a­list is de oudste zaak van Rotterdam

Treinen, autootjes, bouwdozen voor vliegtuigen: je kunt het zo gek niet bedenken of het staat in de winkel van Meijer & Blessing. De modelbouwspecialist bestaat, met de oprichting in 1813, al meer dan twee eeuwen. Eric van Zoelen staat sinds 2019 aan het roer van dit familiebedrijf.

7 juni