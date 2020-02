Blinde Iva Marín (21) uit IJsland in de race voor songfestival in haar stad Rotterdam

In een engelachtig gewaad en met een kraakheldere, hoge stem hoopt Iva Marín Adrichem IJsland te vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival. Met haar nummer Oculis Videre (wat in het Engels Eyes can see betekent) staat ze zaterdag in de finale in Reykjavik. De IJslandse inzending wordt niet – zoals in Nederland – gekozen achter gesloten deuren. Nee, dat gebeurt met een heus spektakel. Uit 150 inzendingen werd het lied van Adrichem gekozen, ze wist de halve finale van de talentenshow te doorstaan en moet het nu nog tegen drie andere artiesten opnemen.



,,Ik ben iets minder zenuwachtig dan voor de halve finale. Ik weet nu wat ik moet verwachten en heb veel geoefend’’, vertelt ze over de telefoon vanuit IJsland. Ze is weer even terug bij haar ouders die in een klein dorpje naast Reykjavik wonen. Zelf woont ze al twee jaar in Rotterdam omdat ze hier aan het conservatorium studeert. Nederlands spreekt ze vloeiend, want met een Nederlandse vader en IJslandse moeder woonde ze tot haar negende in Nederland. Daarna vertrok het gezin naar IJsland waar ze veel tijd buiten in de natuur doorbracht en opgroeide in een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent en helpt.