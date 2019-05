Bloedstollende stunt: Rotterdammer loopt over koord op 100 meter hoogte

Politie haalt taxi van de weg: chauffeur naar huis met... taxi

11:40 Een 29-jarige taxichauffeur uit Rotterdam heeft afgelopen nacht een beroep moeten doen op een collega om thuis te komen. De politie had hem even daarvoor van de weg gehaald, omdat hij rondreed met een ongeldig rijbewijs. Het is de tweede keer in korte tijd dat hij is gepakt voor dit vergrijp.