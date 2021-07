Bloemen houden van mensen. Ed ook: wekelijks doneert hij vazen vol bloemen aan het goede doel

raadplaat Wie herkent deze plek en wat werd hier gebouwd?

25 juli Rotterdam verandert continu. Torens schieten uit de grond, hele wijken worden gesloopt, havens krijgen een nieuwe bestemming. Zo ook hier. Links is nog een vaartuig te zien, maar rechts lijkt het sloopwerk al in volle gang. Er is dus veel te vertellen over deze kiek. Allereerst: waar bevinden we ons? Kunt u de gebouwen noemen die we zien, inclusief dat rijtje huizen rechts? Wat is hier sindsdien allemaal gebeurd en hoe ziet het er nu uit? Kom vooral met een uitgebreide opsomming van herinneringen aan dit stukje Rotterdam en laat geen detail onbenoemd. We kijken naar uw epistels uit! Reageren op onze raadplaat? Stuur een mailtje naar rd.toen@ad.nl.