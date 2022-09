Blokker en Thuisbezorgd slaan de handen ineen: naast pizza ook zwabber en pannen binnen twee uur in huis

Naast pizza, pokebowls of patat zitten in de rugzak van de bezorgers van Thuisbezorgd.nl sinds kort ook pannen, koffiefilters of schoonmaakspullen van de Blokker. De eerste bestelling ooit die binnen twee uur aan de deur werd afgeleverd, leek te wijzen op een lastminute romantisch avondje: Champagneglazen, servetten en kaarsen.

Eten of boodschappen binnen enkele minuten laten bezorgen is in de stad al de normaalste zaak van de wereld. Bezorgers scheuren met de kenmerkende kubussen op de rug of een volle krat aan de voorkant op hun fietsen door de stad. Tijdens een proef van een half jaar werken ook Blokker en Thuisbezorgd.nl nu voor het eerst in Rotterdam samen voor de lastminute bestelling.

Vijf winkels doen mee

Vijf Rotterdamse winkels van de Blokker doen mee, waardoor een groot deel van Rotterdam tijdens openingstijden een bestelling kan doen. De medewerkers van de winkel verzamelen de bestelling, de fietser met de kenmerkende oranjekubus op de rug levert ze binnen twee uur af. Milieubewust dus, zo zeggen de twee bedrijven. Waarbij er een maximaal aantal kilo's op de rug mag.

Waarom? De klant gemak bieden. Maar Thuisbezorgd.nl stuurt ook juist de bezorgers op pad die in vaste dienst zijn en bijvoorbeeld een 40-uurs contract hebben. Waar het rond het avondeten spitsuur is, is er overdag nog tijd voor andere werk. Met de bestellingen van Blokker, maar bijvoorbeeld ook supermarkten, worden de loze momenten gevuld.

Aankopen koelen niet af

De bezorgkosten op dit moment: 3,99 euro. Minder dan bij een kleine bestelling die via de traditionele weg wordt bezorgd. ,,Tijdens de proef kijken we wat mensen bereid zijn te betalen’’, legt een woordvoerder uit. De vraag is ook of de maximale afstand van een winkel (nu drie kilometer) niet groter kan. Een nieuwe koekenpan, raamwisser of spelletje koelt immers onderweg niet af waar eten dat wel doet.

