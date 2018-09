BMW kiest Rotterdam als duurzame proeftuin

Column Je gaat er fantas­tisch van met je billen draaien

8:19 Afgelopen maandag was de opening van het mbo-schooljaar van het Zadkine in Rotterdam. Het was in de Laurenskerk. Eerst kwam er een futuroloog. Ja, dat weet ik ook niet wat dat is maar het was wel interessant. En daarna kwam er een bioloog die apologie had gestudeerd.