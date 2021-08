Boa pint maar paar euro voor kar vol boodschappen als haar dochter achter kassa zit

Made in 010 Van bekende voetbal­lers tot aan clubs in Brazilië en Sri Lanka: allemaal dragen ze een aanvoer­ders­band van Mark (34)

23 augustus Het is misschien niet het eerste wat je opvalt als je naar een voetbalwedstrijd kijkt: de gekleurde band die om de arm van de aanvoerder prijkt. Toch maakt de 34-jarige Mark Smith uit Bergschenhoek er precies daarvan duizenden per maand. Niet alleen voor amateurclubs over de hele wereld, maar ook voor bekende voetballers als Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Allemaal lopen ze met een band van de Captain Armband Group.