Bob Bullee hoopt op Amerikaanse doorbraak na The Voice Senior

De blinde Rotterdamse zanger Bob Bullee (65) zorgde voor kippenvel en tranende ogen afgelopen vrijdag bij The Voice Senior . Met zijn vertolking van Monday Morning Quarterback van Frank Sinatra liet hij binnen no time alle juryleden hun stoelen omdraaien. Als het aan Bullee ligt, is dit het begin van zijn Amerikaanse doorbraak. 'Ik weet gewoon dat ik dit kan.'

Voor de kijkers van talentenshows is de zanger geen onbekende. Hij deed in 2016 al mee met Holland's Got Talent en daarvoor was hij te zien in The Soundmix Show, Una Voce Particolare en Das Supertalent in Duitsland. Toch is hij vastbesloten dat The Voice Senior hem nu wel een doorbraak oplevert. Hij twijfelde daarom geen moment om weer mee te doen.

,,Ik kende het programma wel met de jonkies, maar dit is een heel nieuw concept. Mijn stem is in de loop der jaren alleen maar beter geworden,'' zegt Bullee. ,,Het is net een oude wijn die je maar lang genoeg moet laten liggen. Ik ben ook de jongste niet meer, dus ik dacht: why not? Ik doe dit gewoon!'' Uit alle juryleden koos Bullee voor Marco Borsato als coach. Met het winnen van de eerste ronde is hij door naar de knockoutfase die later bij RTL4 is te zien.

Miljoen dollar

Bullee hoopt dat hij via The Voice Senior in contact kan komen met de mensen die hem uiteindelijk kunnen helpen om zijn echte droom te verwezenlijken: een doorbraak in Amerika. ,,Dat is mijn volgende stap. Ik weet namelijk zeker dat ik het kan. Ik ben ambitieus en vind het mooi om zoveel mogelijk mensen blij te maken met mijn stem. Daarnaast: 1 miljoen dollar verdienen op mijn oude dag zou ook heel leuk zijn!''

De Rotterdammer is van oorsprong bakker, maar werd op zijn 25e van de ene op de andere dag volledig blind door een erfelijke oogaandoening. Kort daarna ontdekte Bullee zijn zangtalent. Hij nam zanglessen en ontwikkelde zijn repertoire. Na een klassieke zangopleiding specialiseerde hij zich in nummers uit het American Songbook. Zijn grote favoriet is Frank Sinatra. Die liefde ontstond nadat hij een jubileumbox van de Amerikaanse zanger in handen kreeg. ,,Ik raakte besmet met het Sinatravirus en ben dat nooit meer kwijtgeraakt'', zegt Bullee. ,,De stem en persoonlijkheid van die man. Wat hij maakt is gewoon puur vakmanschap.''

The Voice Senior is op vrijdagavond om 20:30 uur te zien bij RTL4.

Volledig scherm Bob Bullee tijdens zijn optreden in The Voice Senior. © RTL