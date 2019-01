Bobby heeft meer dan zestig 'Aussies': 'Die kleuren en patronen zijn zo gaaf'

Huiswerk­hulp voor één euro is een hit op Rotterdam-Zuid

17 januari Méér kinderen van laagopgeleide ouders laten slagen op een hoger onderwijsniveau. Dat is de ambitie van wethouder Said Kasmi. Hij gelooft in huiswerkbegeleiding als positieve duw in de rug van Rotterdammertjes. Bij stichting Zuiderlokaal kunnen ze dat beamen.