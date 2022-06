Boek over slavernij in Rotterdam wint prestigieuze prijs: ‘Voel je niet schuldig, maar neem verantwoordelijkheid’

De vraag der vragen: had u verwacht er met de overwinning vandoor te gaan?

,,Nee, het was echt totaal onverwacht. Ik was er helemaal vanuit gegaan dat het boek over Erasmus van Tessa Langereis zou winnen. Dat is een heel knap en mooi geschreven boek met heel veel mooie recensies. Ik wist zeker dat die zou winnen en terecht. Vanochtend had ik mijn zoon aan de telefoon. Hij zei: Goh pa, je hebt het er helemaal niet over gehad dat je genomineerd was. Omdat ik het dus helemaal niet verwacht had.”