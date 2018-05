Boekhouder moet 16 maanden cel in na fraude voor Ghanese Kelly Smith

De straf is conform de eis van de officier van justitie. B. leerde Kelly Smith, een Ghanese schone, in 2015 via internet kennen. Tot een ontmoeting kwam het niet, maar toen zij na honderden warme mails om geld vroeg, toonde de boekhouder zich genereus. Eerst stuurde hij eigen geld, maar later plunderde de zzp’er ook de rekening van zijn opdrachtgever. Smith beweerde de dollars nodig te hebben voor juridische kosten, die zij moest maken om een grote erfenis binnen te hengelen. Als dank voor zijn financiële hulp, zou B. een deel van de nalatenschap krijgen.