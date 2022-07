Boeren aangekomen bij distributiecentrum Hoogvliet in Bleiswijk

De eerste boeren zijn maandagmiddag aangekomen in onze regio. Op tractoren zijn ze naar het distributiecentrum van Hoogvliet in Bleiswijk gereden. Ze dreigen de weg te blokkeren en zijn in gesprek met de politie.

De politie is ter plaatse in Bleiswijk om te kijken of alles rustig verloopt. De boeren hebben van de directie van het distributiecentrum koffie aangeboden gekregen, maar dat willen ze niet. Met hun trekkers hebben ze een deel van de weg geblokkeerd.

Van de aangekondigde boerenprotesten was tot vanmiddag weinig te merken. Op Rotterdam The Hague Airport en in het havengebied zijn geen tractoren gesignaleerd. Rond het vliegveld is de Koninklijke Marechaussee zichtbaar aanwezig. Op de Maasvlakte rijden ook politievoertuigen, maar die hoeven niet in actie te komen.

Actieplannen

De boeren zijn mogelijk ook van plan om met tractoren over de A4 tussen Rotterdam en Den Haag te rijden. Het is één van de routes die in de actieplannen wordt genoemd. Vanochtend was daar volgens Rijkswaterstaat nog niks van te merken.

De plannen van de boeren worden voornamelijk besproken via berichtendienst Telegram. Zo heeft een club die zichzelf Convoy NL noemt voorgesteld om iedere twee uur nieuwe groepen te verzamelen op de aangewezen punten. Op de voorgestelde lijsten en kaartjes staan drukke wegen als de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, maar ook de ringweg rond Amsterdam, de A27 van Utrecht naar Gorinchem, de A2 tussen Nederweert en Eindhoven en de A28 tussen Groningen en Assen.

