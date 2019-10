Boeren keren gedesillusioneerd terug uit Den Haag: ‘Reken maar op hardere acties’

Deze Rotterdam­mers zijn in de prijzen gevallen met de Postcode Straat­prijs

15:02 Rotterdamse Postcode Loterij-deelnemers zijn in de prijzen gevallen. Rotterdammers met de postcode 3067 TH werden afgelopen vrijdag verrast door Gaston Starreveld. In totaal werd 137.500 euro over drie postcodes verdeeld.