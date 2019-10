Boeren komen berooid terug uit Den Haag: ‘Reken maar op hardere acties’

Anta Flu-snoep­jes vanaf volgend jaar niet meer in plastic, maar in papier verpakt

12:02 De bekende Anta Flu-snoepjes van het Rotterdamse bedrijf Pervasco worden vanaf halverwege volgend jaar niet meer in plastic, maar in papier verpakt. Daarmee wil de snoepjesfabrikant volgens bestuurder Jeroen Overing voorkomen dat de niet-afbreekbare wikkels tot in lengte van dagen in de openbare ruimte en natuurgebieden blijven liggen.