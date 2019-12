Boerin zoekt boerderij: 23-jarige Cecile droomt van eigen melkveehouderij

In de spiegel 'Ik ben ongeloof­lijk blij dat ik een hoop tegenslag heb meegemaakt’

10:00 In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Feestzanger Edwin van der Toolen (40) treedt gemiddeld vijf keer per week op. Hij speelt zich al jaren in de kijker met grote, uitverkochte shows in Villa Thalia.