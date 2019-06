Boete voor supermarkteigenaar voor ‘doodhongeren’ muis op lijmplaat

Column Bouwen in noord én zuid, voor rijk én arm? ‘Niks én-én’

11:01 Ik zag oud-wethouder Adriaan Visser op een Felyx door de stad sjezen. Zijn afscheid was wat we in de literatuur noemen tragisch, maar toch zag ik een mooie, montere man op een elektrische scooter over de Witte de Withstraat rijden. 28 kilometer per uur, de wind in de haren.