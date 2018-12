Boijmans krijgt de hoofdprijs met dure renovatie

Museum Boijmans Van Beuningen gaat volgende maand al dicht voor een grondige renovatie die zeven jaar gaat duren. De ‘goedkope variant’ kost 169 miljoen euro, wat vooral neerkomt op het verwijderen van het asbest en het brandveilig maken. Maar de gemeente wil van de gelegenheid gebruikmaken om er ‘een museum van internationale allure’ van te maken, maar dat kost 55 miljoen euro extra.

,,We hebben een topmuseum met topstukken, in de kelder staat zelfs een Warhol! Zulke kunst van wereldklasse verdient een prachtig museum. Het is een enorme smak geld, dus dat vraagt een zorgvuldige besluitvorming’’, zei VVD-raadslid Jan-Willem Verheij.

Een heikel punt is de 55 miljoen euro extra, die bekostigd dient te worden door particulieren. Volgens Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren wordt het plan er doorheen gejast ‘zonder enige financiële onderbouwing’.

,,Nu moeten we even snel besluiten over 223 miljoen, dat is meer dan bij Feyenoord City! En waar zeggen we ‘ja’ tegen? Die 55 miljoen is alles behalve zeker. Het is ook flauwekul om te zeggen dat Boijmans zometeen is te vergelijken het Prado of het Moma.’’

Ook coalitiepartij CDA toonde zich kritisch. ,,Wat als partijen zich terugtrekken? Dan komen miljoenen extra ten laste van Rotterdam’’, aldus fractievoorzitter Christine Eskes.

Wethouder Said Kasmi (cultuur, D66) zei ‘van de nood een deugd te maken’. ,,We voegen een nieuw stukje Rotterdam toe, waarbij we kunnen genieten van een iconisch gebouw. De extra investering zal zich uitbetalen, ook in werkgelegenheid. Dit levert de stad het meest op.’’

No go

Een meerderheid is akkoord gegaan onder voorwaarden. Zo volgt een definitieve ‘go or no go’-besluit later. Ook wil de raad op de hoogte worden gehouden van de zoektocht naar externe financiers. Met 38 stemmen voor en 7 tegen is het voorstel aangenomen. Denk, Partij voor de Dieren , 50Plus en PVV stemden tegen.