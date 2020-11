Boijmans van Beuningen geeft via ‘luisterpost-locatie’ aan Hillevliet kunstlessen aan de kinderen op Zuid

Deze ‘verlengde leertijd-lessen’ die museumdocenten en cultuurcoaches er verzorgen, vallen onder de noemer van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en zijn bedoeld om (kort door de bocht) de jeugd in bepaalde focus- of achterstandswijken wat te verheffen.

Middeleeuwse meester

Bijvoorbeeld op gebied van kunst en cultuur, iets wat lang niet iedereen ‘op Zuid’ met de paplepel is ingegoten. Sommigen hebben zelfs nog nooit voet gezet in een museum. Laat staan dat ze weten hoe een werk van een middeleeuwse meester eruitziet.

Interesse in kunst

De antwoorden die daarop binnenkomen, helpen ook het museum vooruit, aldus Meessen. ,,Want over een kunstwerk, of het nu een schilderij of sculptuur is, kun je wel honderd verhalen vertellen. Weten welk verhaal het beste bij jongeren aansluit, helpt ons hen ook meer te interesseren in kunst.”