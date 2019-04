Boksicoon Frans van den Heerik (78) van Boxing ‘82 overleden

Coach Frans van den Heerik van boksschool Boxing ‘82 is vandaag overleden. Hij kreeg grote bekendheid door de docu-serie die Vice uitzond over zijn boksschool aan het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Hij is 78 jaar geworden.

Met zijn trainingspak, bril met roze glazen, snor en zwart krullende matje was Van den Heerik een opvallende verschijning. Hij stond erom bekend geen blad voor de mond te nemen. Zo galmden de scheldwoorden regelmatig door de zaal van Boxing ‘82. ,,Ik zeg wat ik denk. Ik neem geen blad voor mijn mond‘’, was een van zijn uitspraken. Een bloedprop in het hoofd zou Van den Heerik fataal zijn geworden.

Twintig jaar geleden besloot de boksschool uit de Afrikaanderbuurt na een incident de officiële licentie op te geven. Van den Heerik had bij een wedstrijd van een pupil van hem, de scheidsrechter de ring uit geslagen. ,,Dit omdat de scheidsrechter mijn pupil er onterecht uitstuurde.‘’ In de 5-delige serie van Vice en Dumpert is te zien hoe de boksschool er weer bovenop komt.

Van den Heerik wilde nooit vertellen hoe oud hij werkelijk was, volgens zijn zoon Frans van den Heerik junior. Als iemand hem dit vroeg, stelde hij de wedervraag: ,,Hoe oud denk jij dat ik ben?‘’. Als mensen de coach dan een jaar of 65 gaven, dan was hij zo trots als een pauw.

Familie

Bij vrienden en bekenden kwam het slechte nieuws vandaag hard aan. ,,Een groot verlies. Frans was echt een icoon in de bokswereld‘’, zegt Sander van Dongen van Active Body Condition. ,,Hij heeft veel voor jongeren en de wijk gedaan.‘’ Boxing '82 wordt omschreven als een plek waar wordt gevochten, maar die ook een sociale rol heeft. Het is voor velen een Rotterdamse familie, waar je allerlei soorten mensen tegenkomt: jong, oud, laag- en hoogopgeleid.

Met een groep klanten van zijn personal trainingsbedrijf heeft Van Dongen onlangs een clinic bij Boxing '82 gevolgd. ,,Die boksschool is gewoon een grote familie. Ik hoop echt dat ze doorgaan, ook nu Frans er niet meer is.‘’