Boksicoon ‘Opa Hekkie’ (90) van Boxing ‘82 overleden

De oude boksschool bloeide op nadat Viceland begin 2018 een hitserie over de school uitzond. Sinds zijn tirade tegen een telefonist van UPC, die viraal ging - ‘Hekkie? Ik heb geen hekkie, ik woon vier hoog’ - en de documentaire was Van Dok een bekende Nederlander. Elke aflevering begint met de lijfspreuk van Boxing ‘82: ‘Het maakt niet uit hoe vaak je neergaat. Het enige wat telt, is hoe vaak je weer opstaat.’ Die uitspraak is kenmerkend voor het levensverhaal van ‘Opa Hekkie'. Dat was niet altijd even makkelijk. ,,Ik heb een kolerejeugd gehad”, liet Van Dok weten in een interview met deze krant.