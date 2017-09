Boom klapt op auto zwangere zussen

Blitse restauranttoren Van der Most bereikt hoogste punt in Rotterdam

17:20 Voor ondernemer Hennie van der Most is het een droom die uitkomt. Want de bouw van de 42 meter hoge mobiele restauranttoren in Rotterdam-Zuid is het eerste tastbare bewijs van zijn Attractiepark Rotterdam, dat in de toekomst honderdduizenden mensen naar dit speeleldorado aan de Nieuwe Maas moet trekken. ,,Er komt heel wat bij kijken’’, zegt hij monter, ,,maar het is gelukt.’’