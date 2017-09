Boosheid na sluiten stalling Zuidplein

De gebruikers van de fietsenstalling Zuidplein kregen tot hun verbazing een brief van Magis010, het sociale bedrijf dat de bewaakte stalling beheert. 'Met ingang van 1 oktober wordt de stalling definitief gesloten', is de boodschap. Wie nog een abonnement heeft, krijgt geld terug.



Ruim een jaar geleden kregen de abonnees een soortgelijke brief. GroenLinks kwam toen ook in actie, met succes. ,,Het is onbestaanbaar als de stalling nu toch wordt gesloten'', zegt raadslid Arno Bonte. ,,Daarom willen we ook snel opheldering van de wethouder. Die heeft toen beloofd dat de stalling zou openblijven.'' GroenLinks heeft een debat aangevraagd.



Op de achtergrond speelt nu ook de onzekerheid over de toekomst van Magis010. De gemeente beëindigde eerder het contract met Magiso10 per 1 januari, maar vorige week nam de gemeenteraad een motie aan om het bedrijf toch mee te laten doen aan een aanbesteding voor onder meer een sociale werkplaats. Deze motie haalde het net, omdat D66-raadslid Jos Verveen de stemming miste vanwege een telefoontje met partygoeroe Ted Langenbach.



,,Of de stalling sluit, staat voor mij los van deze motie'', stelt Bonte. ,,De bewaakte stalling moet openblijven, ongeacht de toekomst van Magis010. Anders dupeer je veel fietsers. Het risico dat je fiets wordt gestolen, is bij winkelcentrum Zuidplein te groot. Mensen kiezen dan voor ander vervoer.''