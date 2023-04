Boosheid om plan voor inkorten tramlijnen: ‘Niemand gesproken die het een goed idee vindt’

‘Rotterdam zal spijt krijgen van het opheffen van tramlijnen’

Deze woensdag discussieert de Rotterdamse politiek over het nieuwe tramplan, waarbij onder meer het inkorten van tramlijn 4 aan de orde is. Inwoners van Hillegersberg protesteren daar tegen. Wijkbewoner Maarten Zeilmaker is lid van reizigersvereniging Rover en staat op de barricades. ,,Voor veel mensen is tramlijn 4 een belangrijk vervoersmiddel.”