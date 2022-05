Boosheid over Rotterdam Airport: ‘Het is soms een hel’

Er is wel vaker emotie in de Rotterdamse raadzaal, maar tranen zijn zeldzaam. In een debat over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport, waar twintig bewoners mochten inspreken in de raadzaal, gebeurde het woensdag wel. ,,Ik schiet vol, sorry, ik ben zo boos”, zei één van hen, een vrouw uit Vlaardingen, die onder de aanvliegroute woont. ,,Soms is dat de hel. In de tuin moet je stoppen met praten, ’s avonds laat houdt het me wakker. Ik wil slapen. Maar keer op keer blijkt de lobby van de luchtvaart machtiger dan de burger.”