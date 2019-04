Bootcamp, yoga en mindfulness: zo houdt Franciscus Gasthuis personeel gezond

Omwonenden Kijvelan­den in gesprek over verlof tbs’ers

9:51 Omwonenden van tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal kunnen woensdag met directeur Machiel Polak en burgemeester Hans Wagner van Albrandswaard praten over hun zorgen. Een klein aantal mensen is uitgenodigd voor een gesprek in De Kijvelanden.