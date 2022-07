Borrelen bij charmante bistro Luus voelt als happy hour in de straat

Motorrij­der negeert stopteken in Rotterdam-Crooswijk, politie zet achtervol­ging in

Aan de Boezemstraat in Rotterdam-Crooswijk was het donderdagavond plotseling druk met politieauto’s. Wat bleek: een motorrijder had een stopteken genegeerd, waarna de politie een achtervolging inzette. Het is onduidelijk waarom de man niet wilde gehoorzamen. Hij is aangehouden.

28 juli