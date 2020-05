Bos haar op het hoofd kan er weer af: ‘Ik voel de lucht langs mijn oren stromen’

Slachtof­fer van liquidatie werd door daders bij zijn ouders opgewacht

21:00 De daders van de moord op de 25-jarige Rotterdammer Ibrahim Azaim wachtten hem zondagavond op toen hij bij zijn ouders op bezoek was. Nadat hij hen gedag had gezegd en de hoek van de Ackersdijkstraat in Rotterdam-Noord om was gelopen werd hij bij zijn auto koelbloedig onder vuur genomen. Volgens getuigen probeerde hij nog te ontkomen, maar werd een stukje verderop opnieuw op hem geschoten. Azaim stierf ter plekke.