Boswachter woedend om ravage na illegaal feest in bos: ‘Ze zijn helemaal losgegaan’

ROTTERDAM VAN TOEN Bedelen om een koekje van de lopende band in Charlois

4 september Wie zich vroeger in de buurt van het Schulpplein in Charlois bevond, kon niet anders dan trek krijgen. Dit was de thuishaven van de bakkerijen van Van Doorn, en hun heerlijke speculaas was op afstand al te ruiken. Enkele oud-bewoners van de naastgelegen dienstwoning aan de Schulpweg vertellen meer over de rijke geschiedenis van de koekfabriek.