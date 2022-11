Bouw 44 woningen bij voormalige school De Tweemaster in Nieuwerkerk nog zeker twee jaar vertraagd

Het was de bedoeling dat Woonpartners Midden-Holland in 2023 zou starten met de bouw van 44 woningen. Maar de woningcorporatie heeft de gemeente Zuidplas gemeld dat de start van de bouw wordt vertraagd. Woonpartners gaat nu uit van 2025 als beginmoment van de bouw.

Knarrenhof

In een commissievergadering in Zuidplas over mogelijke flexwoningen werd de Tweemaster-locatie deze week ook genoemd als voorbeeld van plekken waar extra huizen, die er moeten komen, niet van de grond komen. Zoals ook de locatie Posthuis in Moordrecht, de locatie Graansilo Dorpsstraat in Zevenhuizen en de oude scholenlocaties Rehoboth en Keizersschool in Moerkapelle.