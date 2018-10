Bouw hoogste toren van Nederland, de Rotterdamse Zalmhaventoren, start vandaag

Donderdag 25 oktober wordt de bouw feestelijk ingeluid, onder toeziend oog van onder andere wethouder Bas Kurvers. Het Zalmhaventoren-complex wordt 215 meter hoog en krijgt 485 woningen. Het werk zal zo’n drie jaar duren. De ontwikkelaars zijn Amvest en AM, de bouw is in handen van BAM.

Crisis

Het plan is al zo’n tien jaar oud. Toen de crisis uitbrak werd het in de ijskast gezet. Ook duurde het lang omdat omwonenden in de Scheepvaartkwartier zich fel verzetten tegen de toren, die volgens hen buiten alle proporties is en veel overlast in de wijk zal veroorzaken. Augustus vorig jaar verklaarde de Raad van State deze bezwaren ongegrond.