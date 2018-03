Bouwvakkers van project gehaald na grap met Feyenoordvlag

Update Partijen willen toch niet door met Nida: Links Verbond geklapt

12 maart Het Links Verbond tussen GroenLinks, Nida, SP en PvdA in Rotterdam is geklapt. Er was een crisis ontstaan na een 'provocatieve' tweet uit 2014 van Nida die de staat Israël gelijkstelt aan terreurorganisatie Isis. Na GroenLinks trekt ook de PvdA zich terug, onder druk van de landelijke partijleiders.