Bovenste verdieping van woning loopt forse schade op bij uitslaande brand

Met video Aanval Ro­ma-hooligans op Feyenoor­ders in pub afgeslagen, café vreest vanavond ‘risicovol­le situatie’

De politie in Rome heeft in de nacht van woensdag op donderdag een aanval van circa tweehonderd AS Roma-hooligans op een kroeg met daarin veertig à vijftig Feyenoorders voorkomen. Een van de managers van de Shamrock vertelt dat het café vandaag gewoon open is, maar vreest voor vanavond wel een ‘risicovolle situatie’.