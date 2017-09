Boze Feyenoordsupporters veranderen Wikipedia van Björn Kuipers

AD De Gouden Pollepel voor het Rotterdamse Vroe­sen­pa­vil­joen

11:42 Het Vroesenpaviljoen is de winnaar van De Gouden Pollepel 2017. Het Rotterdamse restaurant midden in het Vroesenpark in Blijdorp kreeg de Pollepelaward vanmorgen op de horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam in Rotterdam Ahoy uitgereikt door schrijver Ronald Giphart, die in AD Magazine de culinaire rubriek ‘Gipharts kookeiland’ heeft.